Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1541-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося  241 бойове зіткнення

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Бачівськ, Вільна Слобода Сумської області; Миколаївка Чернігівської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об’єкт та ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосував вісім керованих бомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Гірке, Святопетрівка, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько