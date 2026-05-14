Курс валют на 14 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс не змінився, водночас євро подешевшало одразу на чотирнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14.05.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 43,97 грн (+0 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,50 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,11 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,83/43,90 Євро 51,60/51,80 Злотий 12,00/12,13

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,65/44,25 51,10/51,90 Ощадбанк 43,65/ 44,20 51,10/51,95 12,25 / 12,65 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,40/52,00 12,30 / 12,70 Укргазбанк 43,65/ 44,20 51,10/51,95 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,75/ 44,17 51,20 / 51,89

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.