Україна займає друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ: скільки мільярдів запозичили

МВФ
Україна виконала всі попередні заходи для нової програми МВФ / Depositphotos

Україна займає друге місце у світі за обсягом боргу перед Міжнародним валютним фондом, який становить $15,48 млрд, поступаючись лише Аргентині, сума непогашених кредитів якої перевищує $60 млрд. Для порівняння, у більшості країн, зокрема африканських, заборгованість не перевищує $1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Visualcapitalist.com з посиланням на дані МВФ.

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ

Протягом багатьох років найбільшим боржником перед МВФ залишається Аргентина. Загальна сума непогашених кредитів Аргентини перевищує $60 млрд, що є результатом затяжних інфляційних криз, валютної нестабільності та численних програм МВФ.

У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд доларів, однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром 44 млрд доларів. 

У 2025 році Аргентина уклала угоду з МВФ на суму 20 мільярдів доларів.

Після Аргентини найбільшими позичальниками є Україна ($15,48 млрд), Єгипет ($10,66 млрд) і Пакистан ($10,5 млрд). Водночас багато країн, переважно африканських, мають заборгованість перед МВФ менше $1 млрд.

Фото 2 — Україна займає друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ: скільки мільярдів запозичили
Найбільші позичальники МВФ: інфографіка Visualcapitalist.com 

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Автор:
Світлана Манько