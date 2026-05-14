Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1541 добу повномасштабної війни становлять 1 345 240 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 травня втратила:
- особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб;
- танків – 11 931 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од;
- артилерійських систем – 42 053 (+68) од;
- РСЗВ – 1 787 (+1) од;
- засоби ППО – 1 379 (+3) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од;
- спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
- 29 крилатих ракет Х-101;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 652 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
