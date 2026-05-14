Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1541 добу повномасштабної війни становлять 1 345 240 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб;

танків – 11 931 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од;

артилерійських систем – 42 053 (+68) од;

РСЗВ – 1 787 (+1) од;

засоби ППО – 1 379 (+3) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од;

крилаті ракети – 4 585 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од;

спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

