Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1541 добу повномасштабної війни становлять 1 345 240 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 931 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од;
  • артилерійських систем – 42 053 (+68) од;
  • РСЗВ – 1 787 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 379 (+3) од;
  • літаків – 435 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од;
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од;
  • спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 652 ворожі БпЛА різних типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько