Зеленський призначив очільників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської і Чернівецької областей

8 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Наталії Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації, Олександра Ганжі - Дніпропетровської, Віталія Дяківнича - Полтавської, Руслана Осипенко - Чернівецької.

Як інформує Delo.ua, відповідні укази №35/2026, 36/2026, 37/2026 і 38/2026 розміщені на сайт голови держави.

Наталія Заболотна є уродженкою Вінниці. У 2019–2020 роках обіймала посаду заступниці голови Вінницької обласної державної адміністрації. Із 2020 року працює першою заступницею голови Вінницької ОДА, а з 25 червня 2024 року фактично виконує обов’язки керівниці області.

Олександр Ганжа з 1998 року проходив службу на різних посадах у системі Міністерства внутрішніх справ. Упродовж 2020–2023 років виконував обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області. Із 2023 року очолював ГУНП в області, а також обіймав посаду начальника поліції у Дніпропетровській області.

Віталій Дяківнич народився в селищі Диканька Полтавської області. У 2016–2021 роках працював керівником апарату Диканської районної державної адміністрації. У 2021–2023 роках був першим заступником голови Миргородської РДА, а з 2023 року очолював цю адміністрацію. Є депутатом Диканської селищної ради восьмого скликання.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що через суттєве погіршення погодних умов у низці регіонів країни, уряд готує рішення щодо дистанційної роботи та режиму навчання.