Со второй попытки: Рада назначила Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером

Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов.

Напомним, вчера, 13 января, Верховная Рада отказалась назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики. За соответствующее решение проголосовали 210 депутатов.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было принято большинством голосов:

"за" проголосовали 19 членов комитета;

двое воздержались;

голосов "против" не было.

Напомним, 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Ранее парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля.

О предложении президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении обновить подходы к управлению ключевыми государственными секторами – оборонным и энергетическим. В рамках этих изменений глава государства предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики.

Зеленский подчеркнул, что Денис Шмыгаль уже возглавлял правительство Украины и имеет значительный опыт антикризисного управления, в частности в условиях полномасштабной войны. При его руководстве Кабинет министров сосредотачивался на обеспечении стабильной работы энергосистемы, восстановлении инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами, наращивании импорта электроэнергии и формировании резервов горючего.

Кроме того, Шмыгаль координировал сотрудничество с международными партнерами по привлечению финансовой и технической помощи для энергетического сектора и внедрению решений, направленных на укрепление энергетической безопасности Украины. Его назначение на должность министра энергетики рассматривается как шаг к усилению управления отраслью в условиях постоянных угроз, а также необходимости быстрого восстановления и модернизации энергосистемы.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Фёдоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

О коррупции в энергетике

10 ноября 2025 года НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.