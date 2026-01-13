Не вистачило голосів: Рада провалила призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики

Верховна Рада України не підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики - першого віцепрем’єр-міністра України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Верховна Рада відмовилася призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 210 депутатів.

Фото: Верховна Рада

Варто зазначити, що посада міністра енергетики залишалася вакантною протягом останніх 55 днів.

Раніше комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики- першого віцепрем’єр-міністра України, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів:

"за" проголосували 19 членів комітету;

двоє утрималися;

голосів "проти" не було.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони.

Раніше парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про пропозицію президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір оновити підходи до управління ключовими державними секторами - оборонним та енергетичним. У межах цих змін глава держави запропонував Денису Шмигалю очолити Міністерство енергетики.

Зеленський підкреслив, що Шмигаль очолюв уряд України та має значний досвід антикризового управління, зокрема в умовах повномасштабної війни. Під його керівництвом Кабінет міністрів зосереджувався на підтримці стабільної роботи енергосистеми, відновленні пошкодженої інфраструктури після російських обстрілів, нарощуванні імпорту електроенергії та створенні резервів пального.

Шмигаль також координував взаємодію з міжнародними партнерами щодо фінансової та технічної допомоги енергетичному сектору, а також впровадження рішень для посилення енергетичної безпеки України. Його призначення на посаду міністра енергетики розглядалось як крок до посилення управління галуззю в умовах постійних загроз та потреби швидкого відновлення й модернізації енергосистеми.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада 2025 року НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.