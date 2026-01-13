Не хватило голосов: Рада провалила назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики

Верховная Рада Украины не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Верховная Рада отказалась назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики. За соответствующее решение проголосовали 210 депутатов.

Фото: Верховная Рада

Следует отметить, что должность министра энергетики оставалась вакантной за последние 55 дней.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было принято большинством голосов:

"за" проголосовали 19 членов комитета;

двое воздержались;

голосов "против" не было.

Напомним, 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Ранее парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля.

О предложении президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении обновить подходы к управлению ключевыми государственными секторами – оборонным и энергетическим. В рамках этих изменений глава государства предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики.

Зеленский подчеркнул, что Шмыгаль возглавлял правительство Украины и имеет значительный опыт антикризисного управления, в частности, в условиях полномасштабной войны. Под его руководством Кабинет министров сосредотачивался на поддержке стабильной работы энергосистемы, восстановлении поврежденной инфраструктуры после российских обстрелов, наращивании импорта электроэнергии и создании резервов горючего.

Шмыгаль также координировал взаимодействие с международными партнерами финансовой и технической помощи энергетическому сектору, а также внедрение решений для усиления энергетической безопасности Украины. Его назначение на должность министра энергетики рассматривалось как шаг к усилению управления отраслью в условиях постоянных угроз и необходимости быстрого восстановления и модернизации энергосистемы.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Фёдоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

О коррупции в энергетике

10 ноября 2025 года НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.