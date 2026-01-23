Сергій Стерненко став радником міністра оборони Федорова

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що блогер та волонтер Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

Як пише Delo.ua, про це Федоров написав у телеграм-каналі.

"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БПЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - наголосив міністр

Він також окреслив кілька ключових напрямків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший із них — базове забезпечення дронових підрозділів та систематизація постачань.

Федоров додав, що нині близько 50 дронових підрозділів із понад 400 забезпечують майже 70% уражень противника.

"Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян", — підкреслив Федоров.

Він зауважив, що Міноборони планує посилити навчання, аналіз бойових операцій та обмін досвідом між підрозділами.

"Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане", — підсумував Федоров.

Стерненко також повідомив, що долучився до Міноборони й зазначив, що його бачення "щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію".

Сергій Стерненко — український громадський активіст, блогер і волонтер. У 2014 році очолював одеський осередок "Правого сектору". В Одесі був відомий участю в акціях проти проросійських сил, корупції, незаконних забудов та місцевих чиновників.

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" було засновано 15 січня 2025 року.

Він вже зібрав 3 мільярди гривень і став стратегічним партнером Міноборони.