Кабмін звільнив одразу п'ятьох заступників міністра оборони

Уряд ухвалив розпорядження про кадрове оновлення в Міністерстві оборони України. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, від обов'язків звільнено заступників очільника відомства: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

"Перебудовуємо систему менеджменту МОУ, щоб досягнути цілей війни. Уряд ухвалив рішення про звільнення 5 заступників Міністра оборони. Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання", – наголосив він.

За його словами, деякі зі звільнених посадовців залишаться в структурі Міноборони, перейшовши на позиції радників або очільників проєктних офісів.

Найближчими тижнями з'являться нові члени команди, які будуть відповідати за важливі напрямки діяльності.

"Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію", – зазначив Федоров.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

14 січня, Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. На цій посаді він замінить Дениса Шмигаля.