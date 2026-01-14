Новим міністром оборони України став Михайло Федоров: Рада підтримала його кандидатуру

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. На цій посаді він замінить Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, відповідне рішення підтримали 277 нардепів.

Перед цим президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони України. За його словами, Федоров глибоко залучений до реалізації проєкту "Лінія дронів" і продемонстрував високу результативність у сфері цифровізації державних послуг і процесів.

9 січня Федоров подав до Верховної Ради України заяву про свою відставку з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

12 січня заяву про відставку міністра підтримав профільний парламентський комітет. 13 січня Рада офіційно проголосувала за звільнення Федорова з посади.

Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров залишається наймолодшим урядовцем України — зараз йому 34 роки. Свій шлях у Кабінеті Міністрів він розпочав у 28-річному віці, очоливши Мінцифри 29 серпня 2019 року.

Уродженець міста Василівка на Запоріжжі, він здобув освіту в Запорізькому національному університеті. До державної служби Федоров успішно займався бізнесом, керуючи інтернет-агенцією SMMSTUDIO (2015–2019).

У 2019 році він став ключовим стратегом діджитал-кампанії Володимира Зеленського. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія".

Як пише "Інтерфакс-Україна", в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік Федоров вказав 1 млн 344 тис. 688 грн доходів. Також він указав у декларації 769,8 тис. грн на банківських рахунках.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

Також Верховна Рада відмовилася призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 210 депутатів.