Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новим міністром оборони України став Михайло Федоров: Рада підтримала його кандидатуру

Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. На цій посаді він замінить Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, відповідне рішення підтримали 277 нардепів.

Перед цим президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони України. За його словами, Федоров глибоко залучений до реалізації проєкту "Лінія дронів" і продемонстрував високу результативність у сфері цифровізації державних послуг і процесів.

9 січня Федоров подав до Верховної Ради України заяву про свою відставку з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України. 

12 січня заяву про відставку міністра підтримав профільний парламентський комітет. 13 січня Рада офіційно проголосувала за звільнення Федорова з посади.

Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров залишається наймолодшим урядовцем України — зараз йому 34 роки. Свій шлях у Кабінеті Міністрів він розпочав у 28-річному віці, очоливши Мінцифри 29 серпня 2019 року.

Уродженець міста Василівка на Запоріжжі, він здобув освіту в Запорізькому національному університеті. До державної служби Федоров успішно займався бізнесом, керуючи інтернет-агенцією SMMSTUDIO (2015–2019).

У 2019 році він став ключовим стратегом діджитал-кампанії Володимира Зеленського. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія".

Як пише "Інтерфакс-Україна", в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік Федоров вказав 1 млн 344 тис. 688 грн доходів. Також він указав у декларації 769,8 тис. грн на банківських рахунках.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

13 січня Верховна Рада підтримала відставки міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

Також Верховна Рада відмовилася призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 210 депутатів.

Автор:
Тетяна Бесараб