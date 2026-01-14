Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров: Рада поддержала его кандидатуру

14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Фёдорова министром обороны Украины. В этой должности он заменит Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 277 нардепами.

До этого президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, Федоров глубоко вовлечен в реализацию проекта "Линия дронов" и продемонстрировал высокую результативность в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.

9 января Федоров подал в Верховную Раду Украины заявление о своей отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.

12 января заявление об отставке Министра поддержал профильный парламентский комитет. 13 января Рада официально проголосовала за увольнение Федорова с должности.

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров остается самым молодым чиновником Украины – сейчас ему 34 года. Свой путь в Кабинете Министров он начал в 28-летнем возрасте, возглавив Минцифры 29 августа 2019 года.

Уроженец города Васильевка в Запорожье, он получил образование в Запорожском национальном университете. До государственной службы Федоров успешно занимался бизнесом, управляя интернет-агентством SMMSTUDIO (2015–2019).

В 2019 году он стал ключевым стратегом диджитал-кампании Владимира Зеленского. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія".

Как пишет "Интерфакс-Украина", в электронной декларации об имуществе и доходах за 2025 год Федоров указал 1 млн. 344 тыс. 688 грн. доходов. Также он указал в декларации 769,8 тыс. грн. на банковских счетах.

Кадровые перестановки в Украине

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

13 января Верховная Рада поддержала отставки министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.

Также Верховная Рада отказалась назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики. За соответствующее решение проголосовали 210 депутатов.