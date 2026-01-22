Запланована подія 2

Кабмин уволил сразу пятерых заместителей министра обороны

Опубликованы данные о расходах Минобороны за полугодие. Фото: mil.gov.ua

Правительство приняло распоряжение о кадровом обновлении в Министерстве обороны Украины. Согласно решению Кабинета Министров, от обязанностей освобождены заместители главы ведомства: Анатолий Клочко, Александр Козенко, Николай Шевцов, Владимир Заверуха и Анна Гвоздяр.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

"Перестраиваем систему менеджмента МОУ, чтобы достичь целей войны. Правительство приняло решение об увольнении 5 заместителей министра обороны. Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые из уволенных чиновников останутся в структуре Минобороны, перейдя на позиции советников или руководителей проектных офисов.

В ближайшие недели появятся новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

"Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый – перестройка менеджмента и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно – только так мы можем остановить россию", – отметил Федоров.

Кадровые перестановки в Украине

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

13 января Верховная Рада поддержала отставку министра обороны   Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации   Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.

14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. В этой должности он заменит Дениса Шмыгаля.

Автор:
Татьяна Бессараб