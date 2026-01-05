Волонтерські фонди наростили збори: "Фонд Притули" зібрав 2,5 млрд грн у 2025 році

У 2025 році волонтерські ініціативи в Україні суттєво наростили обсяги допомоги Силам оборони. Загальні збори структур під брендом “Фонд Притули” зросли на 33% — з 1,87 млрд грн у 2024 році до 2,5 млрд грн у 2025-му.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на засновника фонду Сергій Притула.

Зростання відбулося як у гуманітарному, так і в мілітарному напрямах. Гуманітарний фонд почав залучати більше коштів від грантів та юридичних осіб, а мілітарний — збільшив донати на 27% завдяки глибшій співпраці з українським бізнесом і закордонними партнерами.

Серед ключових проєктів 2025 року — запуск програми "Чисте небо", у межах якої фонд сприяв появі одного з найефективніших дронів-перехоплювачів російських розвідувальних БпЛА. За словами Притули, цей дрон уже масово закуповується та показує високу ефективність, а до закриття збору на проєкт залишилося лише 3%.

Ще один масштабний напрям — проєкт "Єдинозбір", який став найбільшим мілітарним збором в історії України: 1 млрд грн на антишахедні дрони. За перші два місяці вдалося акумулювати майже 200 млн грн в Україні та 60 млн грн за кордоном, а сотні дронів уже передано підрозділам ЗСУ.

Окремо повідомляється і про діяльність Благодійний фонд "Спільнота Стерненка", який було засновано 15 січня 2025 року.

"Ми створили його, щоб більше допомагати Силам оборони України. Раніше ми працювали невеликою командою у 5 людей, охопили понад 400 підрозділів на усіх напрямках фронту, і вирішили масштабуватися, щоб робити більше. До створення фонду передали війську понад 145 000 FPV-дронів а також багато іншого: автотранспорт, мавіки, рації, старлінки, морські та великої дальності дрони, тощо", - йдеться на сайті фонду.

Також у фонді зазначили, що вже зібрали 3 мільярди гривень і стали стратегічним партнером Міноборони.

"Попереду — значно більше. Поставили у військо перехоплювачів шахедів найбільше серед фондів. Є дуже круті результати, і це лише початок. Задонатив від себе особисто за рік 2 667 538 гривень", - написав Стерненко.

Як зазначила Спеціальна антикорупційна прокуратура, 44 млн грн, отримані за угодами про визнання винуватості у справах САП та Національне антикорупційне бюро України, були перераховані до цього фонду на закупівлю FPV-дронів для Збройні сили України.

Загалом за останні три роки за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони передано близько 2,9 млрд грн. У відомстві наголошують, що це результат системної роботи з відшкодування завданих державі збитків і спрямування коштів на найнеобхідніше в умовах війни.

У 2026 році "Фонд Притули" планує посилити співпрацю з великим бізнесом у напрямі розвитку так званого "приватного ППО", розширити навчальні програми для військових, наростити збори за кордоном та ініціювати зміни до законодавства, які дозволять військовим частинам залучати благодійні фонди як закупівельників із нульовою маржою.

Зауважимо, у 2025 році українці щомісяця донатять майже 3 млрд грн на волонтерські "банки", а кількість людей, що відкривають збори, продовжує зростати. Водночас фонди фіксують рекордне збільшення пожертв.