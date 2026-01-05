Волонтерские фонды нарастили сборы: "Фонд Притулы" собрал 2,5 млрд грн в 2025 году

В 2025 году волонтерские инициативы в Украине существенно нарастили объемы помощи Силам обороны. Общее собрание структур под брендом “Фонд Притулы” выросло на 33% — с 1,87 млрд грн в 2024 году до 2,5 млрд грн в 2025-м.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на основателя фонда Сергея Притулы.

Рост произошел как в гуманитарном, так и в милитарном направлениях. Гуманитарный фонд начал привлекать больше средств от грантов и юридических лиц, а милитарный увеличил донаты на 27% благодаря более глубокому сотрудничеству с украинским бизнесом и зарубежными партнерами.

Среди ключевых проектов 2025 года - запуск программы "Чистое небо", в рамках которой фонд способствовал появлению одного из самых эффективных дронов-перехватчиков российских разведывательных БПЛА. По словам Притулы, этот дрон уже массово закупается и показывает высокую эффективность, а к закрытию сбора на проект осталось всего 3%.

Еще одно масштабное направление — проект "Единосбор", ставший крупнейшим милитарным сбором в истории Украины: 1 млрд грн на антишахедные дроны. За первые два месяца удалось аккумулировать почти 200 млн. грн. в Украине и 60 млн. грн. за рубежом, а сотни дронов уже переданы подразделениям ВСУ.

Отдельно сообщается и о деятельности Благотворительного фонда "Сообщество Стерненко", основанном 15 января 2025 года.

"Мы создали его, чтобы больше помогать Силам обороны Украины. Раньше мы работали небольшой командой в 5 человек, охватили более 400 подразделений по всем направлениям фронта, и решили масштабироваться, чтобы делать больше. К созданию фонда передали войску свыше 145 000 FPV-дронов а также многое другое: автотранспорт, мявики, морские, и рации," говорится на сайте фонда.

Также в фонде отметили, что уже собрали 3 миллиарда гривен и стали стратегическим партнером Минобороны.

"Впереди — гораздо больше. Поставили в войско перехватчиков шахедов больше всего среди фондов. Есть очень крутые результаты, и это только начало. Задонотив от себя лично за год 2 667 538 гривен", - написал Стерненко.

Как отметила Специальная антикоррупционная прокуратура, 44 млн грн, полученные по соглашениям о признании виновности в делах САП и Национальном антикоррупционном бюро Украины, были перечислены в этот фонд на закупку FPV-дронов для Вооруженных сил Украины.

Всего за последние три года по соглашениям, заключенным прокурорами САП, на нужды сил обороны передано около 2,9 млрд грн. В ведомстве отмечают, что это результат системной работы по возмещению нанесенного государству ущерба и направление средств на самое необходимое в условиях войны.

В 2026 году "Фонд Притулы" планирует усилить сотрудничество с крупным бизнесом в направлении развития так называемого "частного ПВО", расширить учебные программы для военных, нарастить собрания за рубежом и инициировать изменения в законодательство, которые позволят военным частям привлекать благотворительные фонды в качестве закупщиков с нулевой маржой.

Заметим, в 2025 году украинцы ежемесячно донатят почти 3 млрд грн на волонтерские "банки", а количество людей, открывающих сборы, продолжает расти. В то же время фонды фиксируют рекордное увеличение пожертвований.