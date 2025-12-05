Українці щомісяця донатять майже 3 млрд грн на банки: чи справді пожертв стало менше

У 2025 році українці щомісяця донатять майже 3 млрд грн на волонтерські банки, а кількість людей, що відкривають збори, продовжує зростати. Водночас фонди фіксують рекордне збільшення пожертв.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітика Opendatabot.

Що по волонтерах?

Станом на початок грудня в реєстрі ДПС налічується 11 792 офіційних волонтери. Їхня кількість не зменшується, хоча зростає вже не так швидко — за рік реєстр поповнився лише на 11%. Для порівняння: у 2024 році кількість зареєстрованих волонтерів зросла в півтора раза. Водночас від початку цього року з переліку виключили 136 людей.

Якщо торік фонди отримували менше донатів, а от пожертви на банки в Mono навпаки зростали, то у 2025-му тренд змінився. Обсяг донатів на банки зменшився на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, ніж за попередні три роки разом.

Фото: Opendatabot

Що по банках?

Українці продовжують активно підтримувати волонтерські збори: у середньому щомісяця на банки в mono надходить 2,95 млрд грн. За 11 місяців цього року на такі збори вже перерахували 32,47 млрд грн. Донатять стабільно - щомісяця гроші переказують близько 1,8 млн людей.

Попри це, середній внесок дещо зменшився: цьогоріч він становить 392 грн, тоді як торік був 413 грн. Ймовірне пояснення - збільшення кількості допоміжних банок. Їх стало на 14% більше, і лише за один місяць українці створюють близько 169 тисяч нових банок.

При цьому щораз більше зборів відкривають одні й ті самі люди. У середньому щомісяця банки мають 136 тисяч унікальних власників - проти 116 тисяч минулого року.

Фото: Opendatabot

Як збирають фонди?

Три найбільші благодійні фонди країни: United24, "Повернись живим" та Фонд Притули зібрали від початку року 105,87 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за попередні три роки разом.

Основний обсяг надходжень, 73%, забезпечив United24. Фонд отримав рекордні 77,7 млрд грн - утричі більше, ніж у 2022 році, який досі вважався піковим. Майже всі ці кошти спрямували на потреби Сил Оборони, лише 1% - на гуманітарні напрямки.

"Повернись живим" зібрав 26,2 млрд грн - у 4,4 раза більше, ніж у 2022-му. Фонд Притули отримав 1,97 млрд грн, а річний приріст пожертв становив близько 25%.

Фото: Opendatabot

Нагадаємо, у застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою у шахрайстві.