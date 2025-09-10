У monobank відтепер можна поскаржитися на шахрайські збори донатів

У застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою у шахрайстві.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Додали можливість поскаржитися на Банки. Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити", – зазначив він.

За словами Гороховського, відтепер якщо перейти на банку за посиланням, зверху зʼявляться три крапки: натиснувши на них, можна поскаржитися на збір.

Серед варіантів скарг:

підозра шахрайства,

заборонені, крипто чи ігрові ресурси,

підприємницька діяльність.

"Якщо буде достатньо скарг, будемо уважніше перевіряти такі збори", – зауважив Гороховський.

Бізнесмен підкреслив, що для роботи опції слід оновити monobank до останньої версії.

Нагадаємо, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку monobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення.

Про ТОВ "Фінтех Бенд"

ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка.

За даними YouControl, кіпрська Crestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

Виручка "Фінтех Бенд" у 2024 році скоротилася в 1,5 раза – до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток – в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

Зауважимо, monobank вдруге поспіль потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік, який був складений виданням CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista.