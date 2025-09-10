Запланована подія 2

В monobank теперь можно пожаловаться на мошеннические сборы донатов

monobank
В monobank добавили возможность пожаловаться на мошенническое собрание донатов. / Depositphotos

В приложении monobank появилась опция, позволяющая пользователям пожаловаться на собрание донатов по подозрению в мошенничестве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Добавили возможность пожаловаться на Банки. Время от времени вылезают случаи донат-мошенничества. Теперь вы можете нам это подсветить", – отметил он.

По словам Гороховского, теперь, если перейти на банку по ссылке, сверху появятся три точки: нажав на них, можно пожаловаться на сбор.

Среди вариантов жалоб:

  • подозрение мошенничества,
  • запрещенные, крипто или игровые ресурсы,
  • предпринимательская деятельность.

"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такое собрание", – заметил Гороховский.

Бизнесмен подчеркнул, что для работы опции следует обновить monobank до последней версии.

Напомним, созданный ООО "Финтех Бенд" на базе Универсал Банка monobank начал развивать собственную сеть терминалов пополнения .

О ООО "Финтех Бенд"

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

За   данным   YouControl, кипрская Crestline Limited в настоящее время владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

Выручка "Финтех Бенд" в 2024 году сократилась в 1,5 раза – до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль – в 2,7 раза – до 1,15 млрд грн.

Отметим, что monobank второй раз подряд попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год, составленный изданием CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista.

Автор:
Светлана Манько