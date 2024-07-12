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Український банк вдруге потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу
Monobank вдруге поспіль потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік, який був складений виданням CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista. Про це повідомляє Мінфін.
До глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік увійшли представники різних сегментів фінансових технологій. Список включає вісім категорій: альтернативні фінанси, банківські рішення, бізнес-процеси, цифрові активи, фінансове планування, необанкінг, платежі та управління капіталом. Найбільша кількість компаній представлена у сегменті платежів, який складає 24% від загальної кількості.
Рейтинг базується на аналізі понад 2000 компаній, проведеному з березня по травень 2024 року. За цей період було зібрано понад 20 000 точок даних. Оцінка компаній проводилася за загальними показниками ефективності (40% ваги) та специфічними для сегмента ключовими показниками ефективності (60% ваги).
Monobank став єдиним представником України серед 35 найкращих світових необанків у рейтингу CNBC та Statista за 2024 рік. До цієї категорії увійшли банки з 14 країн, включаючи США, Нідерланди, Польщу, Бразилію,Індію, Туреччину, Велику Британію, Аргентину, Південну Корею, Нігерію, Німеччину та Данію.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Цікаво, що 20 з 35 необанків, включаючи monobank, вже були включені до рейтингу минулого року.