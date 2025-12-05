Украинцы ежемесячно донатят почти 3 млрд грн на банки: действительно ли пожертвований стало меньше

В 2025 году украинцы ежемесячно донатят почти 3 млрд грн на волонтерские банки, а количество людей, открывающих собрание, продолжает расти. В то же время фонды фиксируют рекордное увеличение пожертвований.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика Opendatabot.

Что по волонтерам?

По состоянию на начало декабря в реестре ГНС насчитывается 11 792 официальных волонтера. Их количество не уменьшается, хотя растет уже не так быстро — за год реестр пополнился всего на 11%. Для сравнения: в 2024 году количество зарегистрированных волонтеров выросло в полтора раза. В то же время, с начала этого года из перечня исключили 136 человек.

Если в прошлом году фонды получали меньше донатов, а вот пожертвования на банки в Mono наоборот росли, то в 2025 году тренд изменился. Объем донатов на банки уменьшился на 19%, а фонды собрали на треть больше, чем за предыдущие три года вместе.

Фото: Opendatabot

Что по банкам?

Украинцы продолжают активно поддерживать волонтерское собрание: в среднем ежемесячно на банки в mono поступает 2,95 млрд грн. За 11 месяцев этого года на такое собрание уже перечислили 32,47 млрд грн. Донатят стабильно – ежемесячно деньги переводят около 1,8 млн человек.

Несмотря на это, средний взнос несколько уменьшился: в этом году он составляет 392 грн, тогда как в прошлом году 413 грн. Вероятное объяснение – увеличение количества вспомогательных банок. Их стало на 14% больше, и всего за один месяц украинцы создают около 169 тысяч новых банок.

При этом все больше собраний открывают одни и те же люди. В среднем ежемесячно у банков 136 тысяч уникальных владельцев - против 116 тысяч в прошлом году.

Фото: Opendatabot

Как собираются фонды?

Три крупнейших благотворительных фонда страны: United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы собрали с начала года 105,87 млрд грн. Это на 37% больше, чем в предыдущие три года вместе.

Основной объем поступлений, 73%, обеспечил United24. Фонд получил рекордные 77,7 млрд грн - втрое больше, чем в 2022 году, который до сих пор считался пиковым. Почти все эти средства были направлены на нужды Сил Обороны, только 1% - на гуманитарные направления.

"Вернись живым" собрал 26,2 млрд грн - в 4,4 раза больше, чем в 2022-м. Фонд Приюты получил 1,97 млрд грн, а годовой прирост пожертвований составил около 25%.

Фото: Opendatabot

Напомним, в приложении monobank появилась опция, позволяющая пользователям пожаловаться на собрание донатов по подозрению в мошенничестве.