Сергей Стерненко стал советником министра обороны Федорова

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что блоггер и волонтер Сергей Стерненко стал его советником по повышению использования беспилотников на фронте.

Как пишет Delo.ua, об этом Федоров написал в телеграмм-канале.

" Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - подчеркнул министр.

Он также наметил несколько ключевых направлений, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас. Первое из них — базовое обеспечение дроновых подразделений и систематизация поставок.

Федоров добавил, что в настоящее время около 50 дроновых подразделений из более чем 400 обеспечивают почти 70% поражений противника.

"Наша цель - помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что Минобороны планирует усилить обучение, анализ боевых операций и обмен опытом между подразделениями.

"Имеем общее видение повышения эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное", — подытожил Федоров.

Стерненко также сообщил, что присоединился к Минобороны и отметил, что его видение "по развитию беспилотных технологий и в целом по нашей обороне практически полностью совпадает с видением министра, поэтому готов помочь реализовать его стратегию".

Сергей Стерненко – украинский общественный активист, блогер и волонтер. В 2014 году возглавлял одесскую ячейку "Правого сектора". В Одессе был известен участием в акциях против пророссийских сил, коррупции, незаконных застроек и местных чиновников.

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" был основан 15 января 2025 года.

Он уже собрал 3 миллиарда гривен и стал стратегическим партнером Минобороны.