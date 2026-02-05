Тарас Чмут назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок: что о нем известно

По представлению министра обороны Михаила Федорова 5 февраля Тарас Чмут назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) Государственного оператора тыла (ДОТ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне", — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.

При участии Чмута оборонное ведомство планирует реализовать ряд задач, в частности:

определить реальные потребности фронта и максимальной прозрачности всех процессов;

закупать то, что показывает эффективность в поле боя;

все закупки увязать с актуальными потребностями и целями войны;

осуществлять контроль качества и своевременности снабжения;

сократить задержки между оплатой и реальной поставкой;

построить гибкую и динамическую систему закупок, способную реагировать на инновации;

снизить цены на закупки благодаря прозрачной конкуренции и борьбе с коррупцией.

Кто такой Тарас Чмут?

Тарас Чмут – военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Родился 13 октября 1991 года в Коростышеве Житомирской области. В 2015 году завершил магистратуру Национального авиационного университета в Киеве, получил квалификацию научного работника по направлению " Авионика ".

Являлся координатором гражданской сети "Опора". Он - основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Вернись живым".

Как отметили в Министерстве обороны, Чмут построил одну из наиболее результативных и прозрачных систем поддержки сил обороны — от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок.

Напомним, в январе министр обороны Михаил Федоров сообщил, что блоггер и волонтер Сергей Стерненко стал его советником по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.