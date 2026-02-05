Запланована подія 2

Правительство утвердило обновленный состав заместителей министра обороны

Кабинет Министров Украины утвердил обновленный состав заместителей Министра обороны Украины. Решение принято в рамках дальнейшей трансформации Министерства обороны в эффективную управленческую структуру, способную оперативно достигать определенных целей в военное время.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Алексей Вискуб назначен первым заместителем министра обороны Украины. С 2019 года он работал первым заместителем Министра цифровой трансформации, где отвечал за развитие приложения "Дія", государственных сервисов, реинжиниринг процессов и сокращение бюрократии.

С начала полномасштабного вторжения был привлечен к технологической составляющей обороны и развитию военных проектов Минцифры, в частности "Армия дронов", "эБалы", "Линия дронов", дроново-штурмовых подразделений, построения эшелонов БпЛА-экипажей и развитию "малой" ПВО. В Министерстве обороны он будет отвечать за реализацию ключевых проектов по достижению целей войны.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен заместителем Министра обороны Украины. Имеет значительный практический опыт в области военного управления, логистики и планирования. Ранее занимал должность первого заместителя Министра обороны, работал советником командующего Сил логистики ВСУ, возглавлял Главное управление логистики. Его участие направлено на усиление тыловых процессов и обеспечение фронта эффективными управленческими решениями.

Сергей Боев назначен заместителем Министра обороны Украины по европейской интеграции. Имеет международный опыт в сфере экономики, стратегии и развития партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.

В Минобороны работает с 2024 года, где возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Его экспертиза будет способствовать углублению сотрудничества с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечению помощи и финансирования безопасности.

Также в команде Министерства обороны продолжают работу:

  • генерал-лейтенант Евгений Мойсюк - заместитель Министра, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение;
  • подполковник Юрий Мироненко - заместитель Министра по развитию инноваций для фронта;
  • Оксана Ферчук — заместитель Министра, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.

Также напомним, по представлению министра обороны Михаила Федорова 5 февраля Тарас Чмут был назначен членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) Государственного оператора тыла (ДОТ).

Автор:
Татьяна Гойденко