Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт украинского оружия: Зеленский утвердил состав комиссии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №109/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно ему, в Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вошли 17 человек.

Кто вошел в состав комиссии

Председателем комиссии назначен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгения Острянский, а его заместителями – заместитель министра обороны Юрий Мироненко и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Секретарем комиссии стал руководитель департамента по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Аппарата СНБО Андрей Тивончук.

Также в состав комиссии вошли:

  • заместитель секретаря СНБО Давид Алоян;
  • заместитель начальника ГУР Константин Брожко;
  • народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);
  • заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов;
  • заместитель министра юстиции Украины Людмила Кравченко;
  • заместитель председателя СВР Роман Марчук;
  • заместитель председателя СБУ Ярослав Мережко;
  • заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев;
  • заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса;
  • гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин (по согласию)
  • заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов;
  • заместитель министра внутренних дел Василий Тетеря;
  • исполняющий обязанности Председателя Государственной службы экспортного контроля Олег Цильвик.

Также этим указом президент упразднил действие предыдущего решения о составе комиссии, принятого в январе прошлого года.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять   управляемый экспорт   некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планировала открыть первые   представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.

Автор:
Светлана Манько