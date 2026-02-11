Экспорт украинского оружия: Зеленский утвердил состав комиссии

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №109/2026 опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно ему, в Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вошли 17 человек.

Кто вошел в состав комиссии

Председателем комиссии назначен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгения Острянский, а его заместителями – заместитель министра обороны Юрий Мироненко и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Секретарем комиссии стал руководитель департамента по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Аппарата СНБО Андрей Тивончук.

Также в состав комиссии вошли:

заместитель секретаря СНБО Давид Алоян;

заместитель начальника ГУР Константин Брожко;

народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);

заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов;

заместитель министра юстиции Украины Людмила Кравченко;

заместитель председателя СВР Роман Марчук;

заместитель председателя СБУ Ярослав Мережко;

заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев;

заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса;

гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин (по согласию)

заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов;

заместитель министра внутренних дел Василий Тетеря;

исполняющий обязанности Председателя Государственной службы экспортного контроля Олег Цильвик.

Также этим указом президент упразднил действие предыдущего решения о составе комиссии, принятого в январе прошлого года.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планировала открыть первые представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.