Экспорт украинского оружия: Зеленский утвердил состав комиссии
Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №109/2026 опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно ему, в Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля вошли 17 человек.
Кто вошел в состав комиссии
Председателем комиссии назначен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгения Острянский, а его заместителями – заместитель министра обороны Юрий Мироненко и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.
Секретарем комиссии стал руководитель департамента по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Аппарата СНБО Андрей Тивончук.
Также в состав комиссии вошли:
- заместитель секретаря СНБО Давид Алоян;
- заместитель начальника ГУР Константин Брожко;
- народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);
- заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов;
- заместитель министра юстиции Украины Людмила Кравченко;
- заместитель председателя СВР Роман Марчук;
- заместитель председателя СБУ Ярослав Мережко;
- заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев;
- заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса;
- гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин (по согласию)
- заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов;
- заместитель министра внутренних дел Василий Тетеря;
- исполняющий обязанности Председателя Государственной службы экспортного контроля Олег Цильвик.
Также этим указом президент упразднил действие предыдущего решения о составе комиссии, принятого в январе прошлого года.
Украина открывает экспорт оружия
В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.
Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.
Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.
Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.
Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.
Украина планировала открыть первые представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.