Украина открывает экспорт оружия, в Европе будут работать десять центров – Зеленский
Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 экспортных центров вооружений
"Мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств", - отметил глава государства.
По его словам, в середине февраля будет начато производство украинских дронов в Германии.
"Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что сегодня безопасность Европы построена на технологиях и дронах.
"Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в большинстве своем на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании испытывают такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что 2026 год "будет годом инвестиций в наши технологии".
"Прежде всего дроны. Это большая индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия, которая есть в Украине. У нас сегодня 450 компаний, которые производят дроны. Из них 40-50 – топы. Все хотят инвестировать", - сказал президент.
Запуск управляемого экспорта оружия
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторое оружие.
Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.
Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.
Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.
Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.
Украина планировала открыть первые представительские офисы оборонной промышленности – в Берлине и Копенгагене, а также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.