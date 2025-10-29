Зеленский поручил начать экспорт украинского оружия с ноября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в ноябре запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский заявил во время встречи с чиновниками.

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, министр обороны Украины Денис Шмигаль должен до конца года организовать выполнение всех задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников.

"На конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - отметил Зеленский.

Заметим, у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Запуск управляемого экспорта оружия

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторое оружие.

Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Зеленский также заявлял, что будет представлен концепт — три новые экспортные платформы:

для взаимодействия с США,

для европейских партнеров,

для других заинтересованных стран и партнёров мира.

Добавим, об экспорте оружия в Украину заговорили еще в 2024 году. С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.

Экспорт украинского вооружения может принести в государственный бюджет от $500 млн до $1 млрд налогов. Эта сумма будет в первую очередь зависеть от объемов продаж оружия.