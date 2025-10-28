Доля производителей вооружения, рассматривающих релокацию своих предприятий за границу, снизилась до 51%

В октябре 2025 впервые за последние полтора года: процент компаний, которые планируют или уже осуществили релокацию, существенно снизился с 85% в феврале 2025 года до 51% в октябре 2025 года. 89% называют риски безопасности главной причиной планирования переезда. Решающими факторами, сдерживающими от релокации, является возможность экспорта (74%) и стабильность государственных заказов (69%).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные анонимного опроса 35 компаний, проведенного Технологическими силами Украины (ТСУ).

Причины релокации

Кроме безопасности, украинские производители сталкиваются с критическими регуляторными и экономическими ограничениями, которые усиливают желание переехать:

61% производителей указали на невозможность экспорта готовой продукции;

56% назвали причиной невозможность экспорта собственных технологий (IP);

56% также отметили малые объемы государственного заказа на продукцию, имея при этом возможность производить значительно больше.

Прогноз на 2026 год

Почти две трети опрошенных (65%) ожидают, что в 2026 году их мощности будут загружены менее чем наполовину или треть и меньше, что указывает на значительный недозагруженный потенциал.

Факторы, сдерживающие от релокации

Исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко связывает положительную динамику (снижение желающих до релокации до 51%) с недавними заявлениями об открытии контролируемого экспорта вооружения и военной техники (ОВТ). Это решение явилось главным сдерживающим фактором для производителей, которые решают остаться:

74% назвали ключевым фактором возможность экспорта собственной продукции;

69% - возможность экспортировать собственные технологии;

69% - предсказуемость государственных заказов на несколько лет;

Новым важным фактором стало создание совместных предприятий со странами-партнерами, сдерживающим от релокации 37% компаний.

Популярные страны для релокации

Среди 51% компаний, которые все же планируют или уже осуществили релокацию, 78% намерены переместить производственные мощности и права интеллектуальной собственности, а 67% - R&D офисы (подразделения компаний, занимающихся исследованиями и разработками).

Пятерка самых привлекательных стран для релокации остается неизменной:

Польша – 52%; Чехия – 39%; США - 19%; Эстония – 19%; Словакия – 13%.

Что касается борьбы с бюрократией в сфере госзакупок, то почти половина производителей (48%) считают, что количество бюрократических преград несущественно уменьшилось, для 34% — все без изменений, а для 18% увеличилось.

Напомним, в августе в Украине заработала онлайн-платформа, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.