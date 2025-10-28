Частка виробників озброєння, які розглядають релокацію своїх підприємств за кордон, знизилася до 51%

У жовтні 2025 року вперше за останні півтора року: відсоток компаній, які планують або вже здійснили релокацію, суттєво знизився з 85% у лютому 2025 року до 51% у жовтні 2025 року. 89% називають безпекові ризики головною причиною планування переїзду. Вирішальними факторами, що стримують від релокації, є— можливість експорту (74%) та стабільність державних замовлень (69%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані анонімного опитування 35 компаній, проведеного Технологічними силами України (ТСУ).

Причини релокації

На додаток до безпеки, українські виробники стикаються з критичними регуляторними та економічними обмеженнями, які посилюють бажання переїхати:

61% виробників вказали на неможливість експортувати готову продукцію;

56% назвали причиною неможливість експортувати власні технології (IP);

56% також зазначили замалі обсяги державного замовлення на продукцію, маючи при цьому можливість виготовляти значно більше.

Прогноз на 2026 рік

Майже дві третини опитаних (65%) очікують, що у 2026 році їхні потужності будуть завантажені менш як наполовину або на третину і менше, що вказує на значний недозавантажений потенціал.

Фактори, що стримують від релокації

Виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко пов’язує позитивну динаміку (зниження охочих до релокації до 51%) із нещодавніми заявами про відкриття контрольованого експорту озброєння та військової техніки (ОВТ). Це рішення стало головним стримувальним чинником для виробників, які вирішують залишитися:

74% назвали ключовим фактором можливість експортувати власну продукцію;

69% — можливість експортувати власні технології;

69% — передбачуваність державних замовлень на декілька років;

новим важливим фактором стало створення спільних підприємств з країнами-партнерами, яке стримує від релокації 37% компаній.

Популярні країни для релокації

Серед 51% компаній, які все ж планують або вже здійснили релокацію, 78% мають намір перемістити виробничі потужності та права інтелектуальної власності, а 67% — R&D офіси (підрозділи компаній, що займаються дослідженнями та розробками).

П'ятірка найпривабливіших країн для релокації залишається незмінною:

Польща — 52%; Чехія — 39%; США — 19%; Естонія — 19%; Словаччина — 13%.

Щодо боротьби з бюрократією у сфері держзакупівель, то майже половина виробників (48%) вважають, що кількість бюрократичних перешкод несуттєво зменшилася, для 34% — все без змін, а для 18% збільшилася.

Нагадаємо, у серпні в Україні запрацювала онлайн-платформа, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.