Приватні виробники через відсутність держзамовлень не виготовили понад 1,7 млн одиниць озброєння у 2024 році

У 2024 році приватні виробники оборонно-промислового комплексу (ОПК) через відсутність державних замовлень не виготовили понад 1,7 мільйона одиниць дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), незважаючи на наявність необхідних виробничих потужностей.

Про це повідомляється на сайті Технологічних Сил України (ТСУ).

За розрахунками ТСУ, це означає, що підприємства могли б виготовляти 4,7 тисячі одиниць техніки на день, якби державні замовники постійно контрактували продукцію.

Загальна вартість цієї недовиготовленої продукції оцінюється у майже 2 мільярди доларів. Про це свідчать дані "Лічильника зброї, якого немає", презентованого ТСУ 6 лютого 2025 року.

"Лічильник зброї, якої немає, — це публічний інструмент, що показує не використаний потенціал українського приватного сектору ОПК. Показник лічильника розраховується на основі даних про виробничі потужності зброярів, виробленої продукції за державними контрактами", — пояснила Катерина Михалко, виконавча директорка ТСУ.

Вона додала, що для цього Технологічні Сили України зібрали інформацію серед виробників 30 кодифікованих зразків озброєння, на які є потреба армії. Усі опитані компанії є критично важливими для обороноздатності держави.

Скільки зброї можуть виготовити приватні ОПК

У 2024 році приватні компанії ОПК в Україні були спроможні виготовити понад 2,7 мільйона одиниць озброєння, проте на замовлення державних закупівельників та благодійних фондів виготовили лише понад 1 мільйон одиниць техніки. Це складає лише 37% від загальної виробничої спроможності компаній за рік.

"За час повномасштабного вторгнення неодноразово піднімалося питання необхідності нарощення спроможностей виробництва всіх видів озброєння. Більшість виробників приватного сектору ОПК розуміють колосальні потреби фронту та інвестують у масштабування виробництва. Відсутність безперебійних, прогнозованих закупівель державними замовниками завадила виробити та поставити армії таку кількість техніки", — зазначила Михалко.

Лічильник ТСУ показує не тільки загальний обсяг недозавантажених потужностей виробників, а й за типами недовиконаних замовлень. Зокрема, через відсутність замовлень не було виготовлено понад 1,6 мільйона FPV-дронів, понад 72 тисячі ударних дронів, 8,4 тисячі розвідувальних дронів, 1,6 тисячі далекобійних дронів, тисячу наземних роботизованих комплексів та понад 1,5 тисячі РЕБ.

Зазначається, що лічильник є публічним інструментом, який демонструє недовикористаний потенціал українського приватного сектору ОПК і показує, які валютні надходження могли б надійти в Україну, якби виробники мали можливість реалізувати свою продукцію за іноземними контрактами з країнами-союзниками.

Зазначимо, що за даними Мінстратегпрому оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських снарядів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.