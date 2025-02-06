Частные производители из-за отсутствия госзаказов не произвели более 1,7 млн единиц вооружения в 2024 году

В 2024 году частные производители оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за отсутствия государственных заказов не изготовили более 1,7 миллиона единиц дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несмотря на наличие необходимых производственных мощностей.

Об этом сообщается на сайте Технологических сил Украины (ТСУ).

По расчетам ТСУ, это означает, что предприятия могли бы производить 4,7 тысяч единиц техники в день, если бы государственные заказчики постоянно контрактовали продукцию.

Общая стоимость этой недоизготовленной продукции оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные "Счетчика оружия, которого нет", представленного ТСУ 6 февраля 2025 года.

"Счетчик оружия, которого нет, — это публичный инструмент, показывающий не использованный потенциал украинского частного сектора ОПК. Показатель счетчика рассчитывается на основе данных о производственных мощностях оружейников, производимой продукции по государственным контрактам", — пояснила Екатерина Михалко, исполнительный директор ТСУ.

Она добавила, что для этого Технологические Силы Украины собрали информацию среди производителей 30 кодифицированных образцов вооружения, которые нуждаются в армии. Все опрошенные компании критически важны для обороноспособности государства.

Сколько оружия могут изготовить частные ОПК

В 2024 году частные компании ОПК в Украине были способны произвести более 2,7 миллиона единиц вооружения, однако по заказу государственных закупщиков и благотворительных фондов изготовили только более 1 миллиона единиц техники. Это составляет всего 37% от общей производственной способности компаний за год.

"За время полномасштабного вторжения неоднократно поднимался вопрос необходимости наращивания способностей производства всех видов вооружения. Большинство производителей частного сектора ОПК понимают колоссальные потребности фронта и инвестируют в масштабирование производства. Отсутствие бесперебойных, прогнозируемых закупок государственными заказчиками помешало выработать и поставить армии так.

Счетчик ТСУ показывает не только общий объем недозагруженных мощностей изготовителей, но и по типам недовыполненных заказов. В частности, из-за отсутствия заказов не было изготовлено более 1,6 миллиона FPV-дронов, более 72 тысяч ударных дронов, 8,4 тысяч разведывательных дронов, 1,6 тысяч дальнобойных дронов, тысячу наземных роботизированных комплексов и более 1,5 тысяч РЭБ.

Счетчик является публичным инструментом, который демонстрирует недоиспользованный потенциал украинского частного сектора ОПК и показывает, какие валютные поступления могли бы поступить в Украину, если бы производители имели возможность реализовать свою продукцию по иностранным контрактам со странами-союзниками.

Отметим, что по данным Минстратегпрома, оборонная промышленность Украины за прошлый год выросла в шесть раз и изготовила около 2,5 миллиона минометных и артиллерийских снарядов, а также столько же боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.