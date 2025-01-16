За прошлый год оборонная промышленность Украины выросла в шесть раз

Оборонная промышленность Украины за прошлый год выросла в шесть раз и произвела около 2,5 миллионов минометных и артиллерийских выстрелов, а также столько же боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин.

Кроме того, значительное количество разработок было усовершенствовано, стали более технологичными и эффективными, и появились новые изделия.

"Способности украинских предприятий сейчас составляют около 30 млрд долларов в год", — подчеркнул Сметанин.

По его словам, треть вооружения, которое используют Силы обороны Украины, уже отечественного производства, а в 2025 году планируется изготовить 3 000 ракет и 30 000 дальнобойных дронов.

Министр отметил важность привлечения дополнительного финансирования от международных партнеров для дальнейшего укрепления оборонного потенциала страны.

Также он прокомментировал ситуацию с украинскими минами.

"Причины неработаний выяснены и исправлены. Новая партия, изготовленная по измененной технологии, прошла ряд испытаний, в том числе в войсках. Производитель возобновил производство и происходит замена мин по согласованному с Министерством обороны графику. Параллельно проходят поставки по действующему контракту", – отметил Сметанин.

Бракованные мины: что известно

Украинская оборонная промышленность оказалась в центре резонансного скандала из-за поставок бракованных мин калибров 120 мм и 82 мм для ВСУ. По сообщениям журналистов, значительная часть мин, изготовленных по заказу Министерства обороны, оказалась непригодной для использования.

В частности, военнослужащие жаловались на нерабочие боеприпасы, которые не взрываются, не долетают до цели или даже распадаются во время применения. Известно, что из десяти мин только одна разрывалась.

Проблема стала публичной после распространения видео военных в соцсетях, на котором зафиксированы неисправные боеприпасы. Журналисты отмечают, что 25 ноября начался массовый отзыв около 100 тысяч мин калибра 120 мм с фронта, а замена будет возможна только через два-три месяца.

Источники также сообщают о проблемах с минами калибра 82 мм, что критически важны для работы минометчиков и защиты позиций во время атак противника.

Контроль качества боеприпасов возлагался на Министерство обороны, однако, по данным журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, проблемы производителя могли быть сознательно скрыты.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности подтвердило, что выявленные недостатки уже расследуются, и производитель обязался заменить дефектную продукцию. Контроль качества на заводах будет ужесточен.

Напомним, в январе Украина начала производить артиллерийские системы по натовским стандартам и удвоила объем производства боеприпасов. Также была начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличивается производство дронов и тепловизоров.