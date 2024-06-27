В 1-м квартале 2024 года Украина нарастила производство оружия на четверть

В январе-марте 2024 года украинские производители произвели в среднем на 24,8% больше вооружения и боеприпасов, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата о результатах промышленности в первом квартале, сообщает Forbes.

Согласно данным, в январе 2024 года в Украине было произведено на 26,6% больше оружия и боеприпасов по сравнению с январем прошлого года.

В феврале рост составил 29%, а в марте темпы производства несколько сократились – в Украине произвели на 18,8% больше вооружения, чем за аналогичный месяц прошлого года.

При этом январское производство на 4% просело по сравнению с декабрем 2023 года. В феврале произвели на 8,2% меньше вооружения, чем в предыдущем месяце. В то же время уже в марте объемы производства превысили показатели февраля 2024-го на 1,3%.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

В 2024 году на закупку вооружений, в том числе у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено 6 миллиардов долларов. Поэтому Украина активно ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

В то же время, "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключает все новые контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями. По словам директора, 70% от суммы всех соглашений, которые Агентство заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2024 году Украина должна увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.