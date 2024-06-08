Украинский производитель получил лицензию на изготовление снарядов 155 калибра

7 июня Украина подписала соглашение с французско-германским оборонным конгломератом KNDS и благодаря этому получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра.

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Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

" Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей очень важно. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - написал он.

По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".

По его словам, благодаря этой лицензии украинский партнер сможет быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции.

Камышин добавил, что контракт, подписанный вчера, предусматривает открытие в Украине подразделения по техническому обслуживанию орудий Caesar. Часть запчастей для этих пушек будет производиться в Украине с помощью 3D-печати металлических деталей.

"Кроме того, KNDS подписало письмо о намерениях по созданию дочерней компании группы в Украине. И мы искренне приветствуем это решение. Я убежден, что для оружейников всего мира нет сегодня лучшего места для развития, чем Украина", - отметил он.

О KNDS

KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann. Обе компании занимаются производством бронетехники и объединились в июле 2015 года.

KNDS производит такие известные виды вооружений, как танки Leopard, самоходные гаубицы Caesar, системы ПВО Gepard, которые предоставили Украине европейские страны, а также танки Leclerc, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и другие компоненты для техники, которая теперь стоит на вооружении ВСУ.

Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall также планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что Rheinmetall намерен открыть в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.