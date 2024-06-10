Минобороны будет заключать контракты с мировыми производителями вооружения напрямую

Министерство обороны Украины вводит прямое контрактование с мировыми производителями вооружения.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, выступая на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что прямое контрактование является частью стратегии Министерства обороны по расширению международного сотрудничества и повышению боеспособности украинской армии. Это обеспечит Украину новыми образцами вооружения, отвечающими международным стандартам.

"Минобороны вводит прямую контрактацию с мировыми производителями вооружения. Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать более быстрой и эффективной модернизации ВСУ", — отметил Клименков.

Достижения украинской оборонки

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщали, что на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

В свою очередь Кабинет министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено 6 миллиардов долларов. Поэтому Украина активно ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

В то же время, "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключает все новые контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями. По словам директора, 70% от суммы всех соглашений, которые Агентство заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.