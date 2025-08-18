- Категория
В Украине запустили единую платформу сервисов для производителей вооружения
В Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Вся информация и услуги в одном месте
Отмечается, что платформа создана как единственная "точка входа" для производителей, где они могут быстро находить нужные им государственные сервисы, программы и актуальную информацию:
- льготное 5% кредитование до 500 миллионов гривен – для масштабирования производства, приобретения оборудования, комплектующих, создания новых разработок и запуска его в серийное производство;
- "Железный полигон" – сервис доступных быстрых тестирований образцов вооружения и военной техники;
- " Библиотека комплектующих " – защищенная база производителей комплектующих к оружию разных категорий;
- "Сделано для победы" – грантовая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ, направленная на локализацию производства комплектующих и уменьшение зависимости от внешних поставщиков;
- Грантовая программа Brave1 – для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями;
- бронирование работников критических предприятий
Кроме сервисов, производители вооружения и военной техники могут найти на платформе доступные им образовательные возможности для развития и масштабирования собственных предприятий. Платформа содержит также актуальные вакансии, в том числе для ветеранов, желающих приобщиться к оборонной индустрии.
Кроме того, онлайн-платформа zbroya.gov.ua будет дополнена нормативной базой в сфере оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.
"Минобороны системно работает над тем, чтобы упростить взаимодействие между государством и производителями, сократить время от идеи до серийного производства и обеспечить фронт большим количеством украинского оружия", – прокомментировал министр обороны Денис Шмигаль.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.