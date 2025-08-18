В Украине запустили единую платформу сервисов для производителей вооружения

В Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вся информация и услуги в одном месте

Отмечается, что платформа создана как единственная "точка входа" для производителей, где они могут быстро находить нужные им государственные сервисы, программы и актуальную информацию:

льготное 5% кредитование до 500 миллионов гривен – для масштабирования производства, приобретения оборудования, комплектующих, создания новых разработок и запуска его в серийное производство;

"Железный полигон" – сервис доступных быстрых тестирований образцов вооружения и военной техники;

" Библиотека комплектующих " – защищенная база производителей комплектующих к оружию разных категорий;

"Сделано для победы" – грантовая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ, направленная на локализацию производства комплектующих и уменьшение зависимости от внешних поставщиков;

Грантовая программа Brave1 – для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями;

бронирование работников критических предприятий

Кроме сервисов, производители вооружения и военной техники могут найти на платформе доступные им образовательные возможности для развития и масштабирования собственных предприятий. Платформа содержит также актуальные вакансии, в том числе для ветеранов, желающих приобщиться к оборонной индустрии.

Кроме того, онлайн-платформа zbroya.gov.ua будет дополнена нормативной базой в сфере оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.

"Минобороны системно работает над тем, чтобы упростить взаимодействие между государством и производителями, сократить время от идеи до серийного производства и обеспечить фронт большим количеством украинского оружия", – прокомментировал министр обороны Денис Шмигаль.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.