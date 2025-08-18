Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,42

41,35

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили единую платформу сервисов для производителей вооружения

дрон, ВСУ
Министерство обороны запустило единую платформу сервисов для производителей вооружения / Генеральный штаб ВСУ

В Украине заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вся информация и услуги в одном месте

Отмечается, что платформа создана как единственная "точка входа" для производителей, где они могут быстро находить нужные им государственные сервисы, программы и актуальную информацию:

  • льготное 5% кредитование до 500 миллионов гривен – для масштабирования производства, приобретения оборудования, комплектующих, создания новых разработок и запуска его в серийное производство;
  • "Железный полигон" – сервис доступных быстрых тестирований образцов вооружения и военной техники;
  • " Библиотека комплектующих " – защищенная база производителей комплектующих к оружию разных категорий;
  • "Сделано для победы" – грантовая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ, направленная на локализацию производства комплектующих и уменьшение зависимости от внешних поставщиков;
  • Грантовая программа Brave1 – для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями;
  • бронирование работников критических предприятий

Кроме сервисов, производители вооружения и военной техники могут найти на платформе доступные им образовательные возможности для развития и масштабирования собственных предприятий. Платформа содержит также актуальные вакансии, в том числе для ветеранов, желающих приобщиться к оборонной индустрии.

Кроме того, онлайн-платформа zbroya.gov.ua будет дополнена нормативной базой в сфере оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.

"Минобороны системно работает над тем, чтобы упростить взаимодействие между государством и производителями, сократить время от идеи до серийного производства и обеспечить фронт большим количеством украинского оружия", – прокомментировал министр обороны Денис Шмигаль.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже   заключило контракты   с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько