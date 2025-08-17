Правительство упрощает закупку и списание имущества для ВСУ: что изменится для военных

Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского, правительство приняло решения, направленные на уменьшение бюрократии в армии и усиление обороноспособности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Военные подразделения теперь смогут покупать подержанные транспортные средства, в том числе пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре.

Их цена будет определяться на основе экспертного заключения или отчета об оценке имущества, что значительно ускорит процесс.

Также была упрощена процедура списания военного имущества. Командиры получат право самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость имущества не превышает 1,7 млн. грн. Это позволит сократить сроки списания и уменьшить бюрократическую нагрузку на боевые подразделения.

Кроме того, новый порядок урегулирует особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов, что особенно актуально в условиях боевых действий.

Напомним, в начале мая Зеленский подписал закон №4344-IX, упрощающий процедуру списания военного имущества, поврежденного или уничтоженного во время действия военного положения.