Военным разрешили списывать топливо и запчасти для авто, полученные в качестве гуманитарной помощи

Кабинет министров разрешил списание военного имущества, использованного на ремонт и обслуживание транспорта, переданного в качестве гуманитарной помощи. Это касается горючего, запасных частей и других комплектующих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что правительство внесло изменения в пункт 16 Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах.

Теперь военные части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.

"Новые правила вводят правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военнослужащие", — отмечают в Минобороны.

В ведомстве уточняют, что это касается автомобилей, состоящих на временном государственном учете в территориальных органах МВД и вовлеченных в выполнение оборонных задач в соответствии с порядком, установленным Министерством обороны.

Принятое решение обеспечит надлежащий учет военного имущества, использованного для обслуживания транспортных средств, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи.

Списание военного имущества

Напомним, 16 февраля Кабинет министров внес изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в ВСУ, таким образом упростив процедуру его списания.

А законопроект №10039 по упрощению процедуры списания военного имущества правительство приняло еще в начале октября 2023 года. 6 февраля 2024 года его подписал президент Зеленский, а 7 февраля он вступил в силу.

Документ позволяет во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество (кроме оружия) стоимостью до 1,7 млн грн приказом командира по представлению комиссии. Для этого не требуются никакие согласования.

Напомним, в конце 2023 года в Украине была введена упрощенная процедура списания военно-медицинского имущества: аптечек, сумок и рюкзаков. Раньше аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом, поэтому его списание было чрезвычайно усложнено, часто невыполнимо.