В Украине превратят тысячи тонн старой резины в полезный ресурс: детали

Министерство обороны Украины налаживает вторую переработку отработанной резины, в первую очередь из военной колесной техники. Из нее будет производиться продукция для ремонтных подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила прессслужба Минобороны

Реализация этого проекта позволит сократить бюджетные расходы и обеспечить потребности армии в материальных средствах.

Как отмечают в оборонном ведомстве, на складах воинских частей находится более 6 000 тонн отработанных шин, нуждающихся в утилизации. Рыночная стоимость таких услуг составляет от 200 до 400 тысяч. грн за 1000 тонн.

"Соответственно на уровне Министерства было признано целесообразным строительство собственной линии по переработке. Это позволит снизить затраты и обеспечить ремонтные подразделения ВСУ собственной продукцией. Например, резиновыми матами. Если военные нужды будут полностью обеспечены, можно будет рассмотреть изготовление продукции для украинских автодорожных предприятий и строительных компаний", — рассказал начальник Управления валь.

Сообщается, что для создания линии уже закупили соответствующее отечественное оборудование, монтируемое на территории одной из воинских частей непосредственного подчинения Минобороны.

В Минобороны отмечают, что линия сможет перерабатывать 1000 тонн вторсырья в год и выпускать готовую продукцию на 1.2 млн грн ежемесячно. С учетом экономии затрат на утилизацию ежегодный экономический эффект функционирования линии составит до 15 млн. грн.

"Линия уже смонтирована на 80%. Ожидается, что пусконаладочные работы будут завершены в ближайшее время и уже в марте линия выйдет на проектную мощность", – отметил Коваль.

Он добавил, что на складах воинских частей подчинения Минобороны уже аккумулировали 3000 тонн сырья для переработки.

Ранее Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых технологий разминирования с привлечением искусственного интеллекта.