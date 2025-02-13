В Україні перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс: деталі

Міністерство оборони України налагоджує вторинне перероблення відпрацьованої гуми, в першу чергу з військової колісної техніки. З неї виготовлятимуть продукцію для ремонтних підрозділів Збройних сил України.

Про повідомила пресслужба Міноборони

Зазначається, що реалізація цього проєкту дозволить скоротити бюджетні витрати і забезпечити потреби армії у матеріальних засобах.

Як зауважують в оборонному відомстві, наразі на складах військових частин знаходиться понад 6 000 тонн відпрацьованих шин, які потребують утилізації. Ринкова вартість таких послуг становить від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн.

"Відповідно на рівні Міністерства було визнано доцільним будівництво власної лінії з перероблення. Це дасть змогу знизити витрати та забезпечити ремонтні підрозділи ЗСУ власною продукцією. Наприклад, гумовими матами. Якщо військові потреби будуть повністю забезпечені, можна буде розглянути виготовлення продукції для українських автодорожніх підприємств та будівельних компаній", - розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони, полковник Олег Коваль.

Повідомляється, що для створення лінії вже закупили відповідне вітчизняне обладнання, яке монтують на території однієї з військових частин безпосереднього підпорядкування Міноборони.

В Міноборони зауважують, що лінія зможе переробляти 1 000 тонн вторинної сировини на рік і випускати готової продукції на 1.2 млн грн щомісячно. З урахуванням економії витрат на утилізацію щорічний економічний ефект функціонування лінії складатиме до 15 млн грн.

"Лінія вже змонтована на 80%. Очікується, що пусконалагоджувальні роботи будуть завершені найближчим часом і вже в березні лінія вийде на проєктну потужність", - зазначив Коваль.

Він додав, що на складах військових частин підпорядкування Міноборони вже акумулювали 3 000 тонн сировини для перероблення.

Раніше Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування з залученням штучного інтелекту.