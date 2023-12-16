Военным упростили списание аптечек: что изменилось

В Украине введена упрощенная процедура списания военно-медицинского имущества: аптечек, сумок и рюкзаков. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что теперь порядок списания будет таким:

Военный, теряющий или использующий аптечку, сумку и рюкзак во время боя или во время выполнения других задач, устно или письменно уведомляет об этом командира своего подразделения. Командир составляет рапорт и добавляет к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения. Эти документы предоставляются командиру части, который назначает комиссию, формирующую акт списания. Командир части подписывает акт, а финансовая служба списывает указанное медицинское имущество.

Так выглядит новая система списания военно-медицинского имущества. Изображение: Минобороны

Списание аптечек: как было раньше?

Как обяснили в Минобороны, раньше аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом. Поэтому его списание было чрезвычайно усложнено, часто – невыполнимо.

В результате военные части не могли заказать новые аптечки, поскольку по документам на балансе воинских частей обеспечение было стопроцентное.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что процесс списания длился месяцами и предусматривал 20 этапов. Теперь остаются шесть этапов и три документа, которые можно сделать очень оперативно.