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Суспільство
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Військовим спростили списання аптечок: що змінилося

Аптечки, коробка
Військові аптечки. Джерело: сайт Міноборони

В Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна – аптечок, сумок та наплічників. Відповідний наказ підписав очільник Міноборони Рустем Умєров, повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що тепер порядок списання буде таким:

  1. Військовий який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу.
  2. Командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення.
  3. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання.
  4. Командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.
Фото 2 — Військовим спростили списання аптечок: що змінилося
Так виглядає нова система списання військово-медичного майна. Зображення: Міноборони

Списання аптечок: як було раніше?

Як пояснили в Міноборони, раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне. 

Внаслідок цього військові частини не могли замовити нові аптечки, оскільки за документами на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що процес списання тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Тепер лишаються шість етапів і три документи, “які можна зробити дуже оперативно”.

Автор:
Артем Ющенко