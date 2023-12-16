Військовим спростили списання аптечок: що змінилося

В Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна – аптечок, сумок та наплічників. Відповідний наказ підписав очільник Міноборони Рустем Умєров, повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що тепер порядок списання буде таким:

Військовий який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання. Командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Так виглядає нова система списання військово-медичного майна. Зображення: Міноборони

Списання аптечок: як було раніше?

Як пояснили в Міноборони, раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне.

Внаслідок цього військові частини не могли замовити нові аптечки, оскільки за документами на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що процес списання тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Тепер лишаються шість етапів і три документи, “які можна зробити дуже оперативно”.