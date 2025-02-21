Військовим дозволили списувати паливо та запчастини для авто, отримані як гумдопомога

Кабінет міністрів дозволив списання військового майна, яке було використано на ремонт та обслуговування транспорту, переданого в якості гуманітарної допомоги. Це стосується пального, запасних частин та інших комплектуючих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що уряд вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах.

Відтепер військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога.

"Нові правила запроваджують правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці", - зауважують в Міноборони.

У відомстві уточнюють, що це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.

Ухвалене рішення забезпечить належний облік військового майна, використаного для обслуговування транспортних засобів, які військовослужбовці отримали як гуманітарну допомогу.

Списання військового майна

Нагадаємо, 16 лютого Кабінет міністрів вніс зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗСУ, таким чином спростивши процедуру його списання.

А законопроєкт №10039 щодо спрощення процедури списання військового майна уряд ухвалив ще на початку жовтня 2023 року. 6 лютого 2024 року його підписав президент Зеленський, а 7 лютого він набув чинності.

Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно (крім зброї) вартістю до 1,7 млн грн наказом командира за поданням комісії. Для цього не потрібні будуть ніякі погодження.

Нагадаємо, у кінці 2023 року в Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна: аптечок, сумок та наплічників. Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном., тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне.