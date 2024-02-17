Уряд затвердив нову процедуру списання військового майна командирами

16 лютого Кабінет міністрів вніс зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗСУ, таким чином спростивши процедуру його списання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Liga.net.

"Внесено зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 ЗУ "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні Мельничука.

Зазначається, що законопроєкт №10039 щодо спрощення процедури списання військового майна уряд ухвалив ще на початку жовтня 2023 року. 6 лютого 2024 року його підписав президент Зеленський, а 7 лютого він набув чинності.

Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно (крім зброї) вартістю до 1,7 млн грн наказом командира за поданням комісії. Для цього не потрібні будуть ніякі погодження.

"Проєктом Закону пропонується запровадження спрощеної процедури списання військового майна у разі втрати (знищення, руйнування) внаслідок воєнних (бойових) дій. Таке майно буде перелічуватися в єдиному акті списання, що складатиметься комісією та учасниками або свідками події, за їх наявності, і подаватиметься на затвердження командувачу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Командуванню встановлені конкретні строки для ухвалення рішень, щоб ці документи там не накопичувались і не зависали.

Нагадаємо, у кінці 2023 року в Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна: аптечок, сумок та наплічників. Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном., тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне.

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