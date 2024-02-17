Правительство утвердило новую процедуру списания военного имущества командирами

16 февраля Кабинет министров внес изменения в положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в ВСУ, таким образом упростив процедуру его списания.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Liga.net.

"Внесены изменения в Положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах по определению полномочий командирам воинских частей по списанию военного имущества во время военного положения своими приказами независимо от номенклатуры служб обеспечения, а также полномочия соответствующих должностных лиц по рассмотрению и утверждению единого акта списания, с учетом условий, определенных частью пятой-седьмой статьи 4 ЗУ "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении Мельничука.

Отмечается, что законопроект №10039 по упрощению процедуры списания военного имущества правительство приняло еще в начале октября 2023 года. 6 февраля 2024 года его подписал президент Зеленский, а 7 февраля он вступил в силу.

Документ позволяет во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество (кроме оружия) стоимостью до 1,7 млн грн приказом командира по представлению комиссии. Для этого не требуются никакие согласования.

"Проектом Закона предлагается введение упрощенной процедуры списания военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, составляемом комиссией и участниками или свидетелями происшествия, при их наличии, и будет подаваться на утверждение командующему видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) Вооруженных Сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Командованию установлены конкретные сроки для принятия решений, чтобы эти документы там не накапливались и не зависали.

Напомним, в конце 2023 года в Украине была введена упрощенная процедура списания военно-медицинского имущества: аптечек, сумок и рюкзаков. Раньше аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом, поэтому его списание было чрезвычайно усложнено, часто невыполнимо.

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