Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,02

EUR

47,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

47,30

47,11

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закон про спрощене списання знищеного військового майна

Володимир Зеленський
Зеленський спростив списання пошкодженого військового майна / Тelegram президента

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав закон №4344-IX, який спрощує процедуру списання військового майна, пошкодженого або знищеного під час дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Йдеться про техніку, обладнання та інше майно, яке стало непридатним для використання внаслідок бойових дій.

Закон передбачає, що таке майно (за винятком нерухомості), якщо його вартість не перевищує 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути списане без погоджень із посадовцями вищого рівня — за одним актом.

Це суттєво спростить адміністративні процедури для командирів військових частин.

"Це розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці та реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни", - зазначили у ВР.

Нагадаємо, у кінці 2023 року в Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна: аптечок, сумок та наплічників. Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном., тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне.

Автор:
Тетяна Гойденко