Зеленський підписав закон про спрощене списання знищеного військового майна

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав закон №4344-IX, який спрощує процедуру списання військового майна, пошкодженого або знищеного під час дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Йдеться про техніку, обладнання та інше майно, яке стало непридатним для використання внаслідок бойових дій.

Закон передбачає, що таке майно (за винятком нерухомості), якщо його вартість не перевищує 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути списане без погоджень із посадовцями вищого рівня — за одним актом.

Це суттєво спростить адміністративні процедури для командирів військових частин.

"Це розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці та реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни", - зазначили у ВР.

Нагадаємо, у кінці 2023 року в Україні запровадили спрощену процедуру списання військово-медичного майна: аптечок, сумок та наплічників. Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном., тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто – нездійсненне.