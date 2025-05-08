Зеленский подписал закон об упрощенном списании уничтоженного военного имущества

Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал закон №4344-IX, упрощающий процедуру списания военного имущества, поврежденного или уничтоженного во время действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Речь идет о технике, оборудовании и другом имуществе, которое стало непригодным для использования в результате боевых действий.

Закон предусматривает, что такое имущество (за исключением недвижимости), если его стоимость не превышает 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, может быть списана без согласований с должностными лицами высшего уровня — по одному акту.

Это существенно упростит административные процедуры для командиров воинских частей.

"Это разгрузит командиров воинских частей, которые будут больше времени уделять подготовке и реализации именно боевых задач, которые являются приоритетом во время войны", — отметили в ВР.

Напомним, в конце 2023 года в Украине ввели упрощенную процедуру списание военно-медицинского имущества: аптечек, сумок и рюкзаков. Раньше аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом, поэтому его списание было чрезвычайно усложнено, часто невыполнимо.