Уряд спрощує закупівлю та списання майна для ЗСУ: що зміниться для військових

Уряд ухвалив рішення, що спрощують бюрократію у ЗСУ / Міноборони

На виконання доручення президента Володимира Зеленського, уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.

Військові підрозділи тепер зможуть купувати вживані транспортні засоби, зокрема пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою.

Їхня ціна буде визначатися на основі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що значно прискорить процес.

Також було спрощено процедуру списання військового майна. Командири отримають право самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн. Це дозволить скоротити терміни списання та зменшити бюрократичне навантаження на бойові підрозділи.

Крім того, новий порядок врегулює особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів, що є особливо актуальним в умовах бойових дій.

Нагадаємо, на початку травня Зеленський підписав закон №4344-IX, який спрощує процедуру списання військового майна, пошкодженого або знищеного під час дії воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко