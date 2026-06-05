Домработницы, таксисты: в каких профессиях рынок почти перестал нуждаться за годы войны

Война, миграция населения и трансформация экономики изменили потребности украинских работодателей. В результате, некоторые профессии потеряли значительную часть вакансий. За последние четыре года спрос на отдельные специальности сократился более чем вдвое, особенно в сфере услуг, продаж и домашнего персонала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Аналитики OLX проанализировали динамику вакансий и определили, на каких специалистах работодатели стали искать реже в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го.

Более всего сократился спрос на домашний персонал и работников сферы услуг

Самое ощутимое падение зафиксировано среди вакансий для домработниц. За четыре года количество предложений работы для них уменьшилось на 68% - с 287 вакансий в апреле 2022 года до 93 в апреле 2026-го.

Похожая ситуация и в других сегментах сферы услуг. В частности, количество вакансий для таксистов сократилось на 67% - с 646 до 213 объявлений.

Также значительно уменьшилось количество предложений для кандидатов без опыта работы и студентов. Если весной 2022 года работодатели размещали более 2,8 тыс. таких вакансий, то в 2026 году их количество сократилось до 993, что означает падение на 65%.

В категории с наибольшим снижением спроса также вошли:

торговые представители – минус 65% (с 1050 до 369 вакансий);

специалисты в сфере клининга и домашнего персонала – минус 60% (с 445 до 176 вакансий);

репетиторы – минус 57% (с 67 до 29 вакансий).

Сокращение спроса на 20-50%

Во многих профессиях падение оказалось менее резким, но тоже заметным.

Больше всего в этой категории сократился спрос на сварщиков – на 46%. Количество вакансий для таких специалистов уменьшилось со 175 до 94.

Спрос на косметологов снизился на 43% – с 35 до 20 вакансий.

Меньше предложений работы стало и для менеджеров по закупкам: их количество сократилось на 38%, с 21 до 13 вакансий.

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма спрос на менеджеров снизился на треть – с 21 до 14 вакансий.

Также работодатели реже ищут офис-менеджеров. За четыре года количество вакансий для этой категории работников сократилось на 28% - со 111 до 80.

Профессии с умеренным спадом

В ряде специальностей сокращение спроса было менее ощутимым и не превысило 20%.

Да, количество вакансий для кондитеров уменьшилось на 16%.

На 12% снизился спрос на дизайнеров в сфере рекламы и дизайна, а также на технологов производства.

Меньше вакансий стало для операторов ПК и менеджеров интернет-магазинов – на 11% в каждой категории.

Меньше всего среди указанных профессий сократился спрос на агрономов – на 10%.

Что означают эти изменения

Динамика вакансий показывает, как рынок постепенно адаптируется к новым реалиям. Война, миграция и экономическая ситуация привели к тому, что менее востребованы стали работники в сферах бытовых услуг, продаж и некоторых офисных профессиях.

В то же время растет потребность в специалистах, работающих в производстве, логистике и других отраслях, важных для поддержки экономики и восстановления страны. Поэтому спрос на профессии продолжает меняться в соответствии с потребностями бизнеса и ситуацией в Украине.

Напомним, спрос на рабочие специальности в Украине растет. Самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.

В то же время люди в Украине больше хотят работать копирайтерами – спрос на такие вакансии составляет 79 отзывов на 1 объявление, средний доход в этой профессии – 24 500 грн.