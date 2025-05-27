Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Библиотека комплектующих для дронов растет: уже 156 аккредитованных пользователей и почти 100 наименований

дроны
Библиотека комплектующих для дронов растет / Depositphotos

Библиотека комплектующих создана для систематизации и унификации элементной базы беспилотной техники, активно наполняется как новыми изделиями, так и пользователями.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

По состоянию на сегодняшний день к платформе уже присоединилось 156 аккредитованных пользователей — это представители организаций разных форм собственности, работающих в сфере производства или поставок беспилотных технологий. В библиотеке размещено 97 наименований комплектующих в разных категориях.

Среди них антенны, усилители и генераторы РЭБ, сервисные услуги, аккумуляторные сборки, полетные контроллеры, рамы, пропеллеры, FPV-двигатели и другие критически важные элементы – в частности, системы сброса, серворейки, видеоусилители и компоненты боевых частей.

По словам Сметанина, команда сервиса постоянно совершенствует функционал, особенно в сфере разработки спецификаций. Каждый пользователь может рассчитывать на поддержку модераторов, которые помогут создать спецификацию для необходимой категории изделий.

Добавим в апреле прошлого года в Украине официально была запущена и заработала библиотека комплектующих. Это безопасная цифровая платформа, где производители оружия и комплектующих БПЛА, НРК, РЭБ и РЭР могут легко находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное производство.

Автор:
Татьяна Гойденко