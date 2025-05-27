Библиотека комплектующих для дронов растет: уже 156 аккредитованных пользователей и почти 100 наименований

Библиотека комплектующих создана для систематизации и унификации элементной базы беспилотной техники, активно наполняется как новыми изделиями, так и пользователями.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

По состоянию на сегодняшний день к платформе уже присоединилось 156 аккредитованных пользователей — это представители организаций разных форм собственности, работающих в сфере производства или поставок беспилотных технологий. В библиотеке размещено 97 наименований комплектующих в разных категориях.

Среди них антенны, усилители и генераторы РЭБ, сервисные услуги, аккумуляторные сборки, полетные контроллеры, рамы, пропеллеры, FPV-двигатели и другие критически важные элементы – в частности, системы сброса, серворейки, видеоусилители и компоненты боевых частей.

По словам Сметанина, команда сервиса постоянно совершенствует функционал, особенно в сфере разработки спецификаций. Каждый пользователь может рассчитывать на поддержку модераторов, которые помогут создать спецификацию для необходимой категории изделий.

Добавим в апреле прошлого года в Украине официально была запущена и заработала библиотека комплектующих. Это безопасная цифровая платформа, где производители оружия и комплектующих БПЛА, НРК, РЭБ и РЭР могут легко находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное производство.