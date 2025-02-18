Украина производит больше всего дронов на планете, а отдельные компании — больше, чем вся дроновая индустрия Соединенных Штатов

Сегодня Украина является важнейшим глобальным драйвером развития беспилотных технологий в мире, мы производим больше дронов, мы используем их в масштабах, которые были неочевидны еще 1.5 года назад. Однако такой уровень внутреннего спроса будет не всегда. Интенсивность применений изменится необходимостью накапливать достаточное количество дронов для обеспечения функции безопасности.

Если сравнивать это с необходимым уровнем артиллерийских снарядов, речь идет по меньшей мере о 30 миллионах дронов, которые должны быть изготовлены, закуплены государством и размещены на складах для возможного будущего применения – это потребность сильной Украины.

Если мы говорим об американском рынке, он намного масштабнее как в количественном выражении, так и в способности финансировать эту отрасль. Если учесть сферу безопасности и потребности только Армии США и корпуса морской пехоты – в течение следующих пяти лет нужно будет изготовить для локального хранения более 250 млн дронов ближнего радиуса действия до 20 км. Если проводить аналогию с запасами боезапаса артиллерии 155 мм, это направление рынка можно оценить в эквиваленте $2,5 триллиона финансирования, которое должно быть выделено в следующие 5 лет.

Это не касается огромных потребностей в разведывательном оборудовании, в противодроновых технологиях, рынке подвесного оборудования и необходимых систем для управления роями дронов, автоматического распознавания, автономной навигации и искусственного интеллекта.

И это только сфера безопасности.

Рынок гражданских технологий отличается меньшими масштабами, но объем его все равно поражает. Ключевыми направлениями является использование дронов в сфере экстренных служб, логистике.

Очень важна оценка рынка сельскохозяйственного применения дронов. Только в оборудовании этот рынок можно оценивать в количестве 150 тысяч дронов использования в год, и речь идет именно о тяжелых дронах весом от 50 до 100 кг. Фактически этот рынок влияет на рынок предоставления услуг, и, по оценкам различных международных экспертов и компаний, является крупнейшим рынком в мире.

Украинские производители имеют выдающиеся способности не только в направлениях новаций отдельных единиц, которые могут применяться как в секторах безопасности, так и в гражданских. У украинцев выражен опыт локализация компонентной базы и построения именно украинской экосистемы дроностроительства.

Именно это продукт, который сейчас нуждается в развитии на территории наших партнеров и в первую очередь США. Украина является первой страной в мире, которая смогла локализовать свои подходы к изготовлению робототехники, снижая зависимость от внешних поставок компонентной базы.

Сегодня мы видим ситуацию, что государство купило в Украине около 1 миллиона 200 тысяч дронов. При этом объемы производства составили 4 миллиона. И частично это производство было финансировано государственными контрактами. Остальные контракты – это волонтерские закупки, это прямые финансирования различных коммерческих структур, поддерживающих те или иные подразделения, это любая помощь, кстати, в том числе международная, но не государственная.

И сейчас мы видим, что для удержания лидерской позиции, поддержки текущей динамики развития рынка необходимо увеличивать производство. И если государство будет закупать аналогичные объемы, которые сейчас происходят через прямое финансирование, мы можем утвердительно сказать, что более половины производимого оборудования может быть направлено на внешние рынки.

Но объединение украинских производителей оборудования для сферы безопасности сообщает, что в этом году мощности предприятий простаивали более чем на 35%. Фактически, это и есть тот показатель, на который нужно ориентироваться с точки зрения формирования экспортной мощности.

Если государство или эти предприятия выполняют свои государственные заказы на 65% своих способностей, и у них остается еще 35% времени, энергии и возможности строить что-то, это и есть избыток, который будет направлен на экспорт. Если предприятия будут и дальше развиваться, мы можем рассчитывать на то, что количество экспорта будет преобладать над внутренним спросом. И это не плохо.

Именно это и является источником поступления финансирования для уплаты налоговой базы, для формирования зарплатного фонда и для реинвестиции в исследование и развитие продуктовых линеек украинских дроновых компаний и компаний по производству робототехники.